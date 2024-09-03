В североатлантическим альянсе советуют консультироваться, прежде чем говорить о таких вещах.

В Министерстве обороны Польши недавно уже объяснили, что не рассматривают сбивание российских ракет в воздушном пространстве Украины. Заместитель министра обороны страны Павел Залевский считает, что Киеву достаточно усилить собственную противовоздушную оборону, чтобы самостоятельно уничтожать воздушные цели в небе.

Однако вчера министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с призывом разрешить польской армии сбивать российские воздушные объекты над территорией Украины, чтобы не допустить нарушение польского воздушного пространства. Он считает, что лучше обратиться к такой превентивной мере, чтобы потом не оказывать помощь раненым из-за упавших осколков.

В НАТО прокомментировали призыв польского министра, повторив общепринятую позицию североатлантического альянса. Страны-участники действительно имеют право защищать собственное воздушное пространство, но в то же время военный блок несёт коллективную ответственность в случае, если это перейдёт к эскалации российско-украинского конфликта и началу конфронтации с Россией.

По этой причине,представитель североатлантического альянса порекомендовал Варшаве консультироваться с союзниками, когда речь заходит о поддержке Украины, ведь все принимаемые решения влияют на НАТО в целом. Нюанс в том, что среди стран военного блока нет сторонников защиты украинского воздушного пространства системами западных стран, поэтому Польша не сможет пойти на такой шаг единолично.