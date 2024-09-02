Израильтяне требуют от властей вернуть пленных живыми.

В конце августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела шести погибших пленников в секторе Газа. Палестинская сторона сочла виновными в этом Тель-Авив. Тем не менее, ХАМАС по-прежнему удерживает более сотни израильтян, освобождение которых возможно только путём заключения мирного соглашения, приемлемого для обеих сторон.

Председатель федерации профсоюзов Израиля Гистадрут Арнон Бар-Давид заявил, что сегодня, 2 сентября, организация выйдет на всеобщую забастовку с одним требованием - добиться освобождения удерживаемых ХАМАС пленных. Он отметил вину израильского правительства, которое вместо сделки по возвращению пленных получает мешки с их телами. В ходе забастовки также будет закрыт главный израильский аэропорт Бен-Гурион.

Израильские оппозиционные силы присоединились к протестующим, призывая остановить экономику Израиля. Очевидно, что оппозиция пытается таким образом понизить рейтинги премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, акцентируя внимание на том, что именно при его правительстве не удаётся достичь сделки по освобождению пленных.

На текущий момент Тель-Авив действительно не может прийти к сделке, предполагающей перемирие и освобождение пленных. Связано это с тем, что израильские власти не хотят полностью выводить свои войска из секторе Газа, желая сохранить их присутствие в Филадельфийском коридоре, чтобы гарантировать безопасность израильского государства и возобновить боевые действия в случае повторной милитаризации сил ХАМАС в анклаве.