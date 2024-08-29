Фактически страны также получают российскую нефть, но уже от другой компании.

В этом году украинские власти приняли решение об усилении санкций против российской нефтяной компании «Лукойл», из-за чего был сорван транзит нефти от данной компании в Венгрию и Словакию. Будапешт и Братислава пытались найти решение проблемы через Европейский союз, не желая менять компанию-экспортёра, ведь Киев вполне может ввести санкций и против другой российской компании. Однако, по всей видимости, странам пришлось сменить экспортёра, поскольку Брюссель поддержал решение украинских властей об усилении санкций против «Лукойл»

Издание Bloomberg пишет, что теперь Венгрия и Словакия получают нефть от «Татнефть» по трубопроводу «Дружба» через украинские территории. Таким образом компания, которая поставляла Будапешту 34% и Братиславе 53% от общей доли импорта, теперь составляет 77% и 92% импортируемой нефти.

Исходя из этого становится понятно, что правительствам стран удалось найти временное решение. Как уточняет Bloomberg, венгерская энергетическая компания Mol продолжает работает над тем, чтобы найти долгосрочный вариант решения проблемы с поставками российской нефти, который Киев так просто заблокировать не сможет.

Наиболее вероятным является возможность Mol взять на себя ответственность за транзит нефти через украинские территории. В таком случае стоимость транзита российской нефти вырастет, но заблокировать такие поставки украинские власти уже не смогут, ведь санкции вводить придётся уже против европейских компаний.