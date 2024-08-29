Украинские власти резюмируют первые успехи данного проекта.

С момента начала военной фазы российско-украинского конфликта из Украины уехало более шести миллионов человек, причём речь только об официальной цифре. На самом деле ситуация может быть иная и, просуммировав количество украинских беженцев в странах Европы, число может дойти до десятка миллионов. На фоне этого украинские власти начали задумываться над возвращением своих граждан, чтобы привлечь военнообязанное население к военной службе в рамках мобилизации.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Польша готова помочь Киеву в возвращении украинцев обратно домой, но без принудительных мер. По его словам, на польских территориях запущен добровольный «рекрутинговый проект»

Однако, как подчёркивает украинский чиновник, когда человек обратился к иностранному государству за убежищем, то никто принудительно отправить его в армию не может. Что касается нового «рекрутингового проекта», то тут Подоляк сообщает об успехе в возвращении украинских мужчин обратно на украинские территории, чтобы они могли поступить на военную службу.

Тем не менее он считает, что это процесс, который ещё должен набрать свои обороты. В текущей ситуации Михаил Подоляк видит важным существование самих площадок для возвращения украинцев домой. Он признал, что не все украинские граждане уехали легально, а помощь Польши в их возвращении как раз таки даёт возможность этой категории украинцев легализоваться.