Об этом пишет ряд иностранных изданий, в частности The Daily Guardian.

В 2021 году стало известно, что французская компания Dassault Aviation заключила контракт с Объединёнными Арабскими Эмиратами на приобретение 80 многоцелевых истребителей Rafale. Для Франции данный контракт стал самым дорогим, а его стоимость оценивалась в 15 миллиардов долларов. В Абу-Даби сочли, что решение о закупке французских истребителей станет для них важным вкладом в защиту своего суверенитета и независимости.

Однако, как пишет ряд иностранных средств массовой информации, в частности The Daily Guardian, Объединённые Арабские Эмираты приняли решение заморозить контракт на поставку французских истребителей из-за задержания во Франции основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова.

Объясняется это тем, что после ареста бизнесмена Абу-Даби потребовали предоставить ему все консульские услуги, ведь он является как гражданином Франции, так и Объединённых Арабских Эмиратов. Однако в Париже ответили отказом, поскольку французские власти признают Дурова, именно как гражданина Франции.

Стоит отметить, что основная часть вооружения Объединённых Арабских Эмиратов является западным, преимущественно французским. Страна имеет на своём вооружение более 400 французских танков «Леклерк», истребители Mirage-2000 французского производства и другое оружие.