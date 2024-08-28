По итогам визита глава агентства признал, что данная атомная электростанция не оснащена средствами защиты от снарядов, как и Чернобыльская АЭС.

На фоне прорыва российской государственной границы в Курской области, где в 60 километрах располагается город Курчатов с Курской атомной электростанцией, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал поездку на атомный объект из-за продолжающихся обстрелов в регионе.

В сопровождении полицейских и военных машин Гросси со своей делегацией прибыли на атомную электростанцию, проведя там четыре часа. За это время он посетил различные секторы объекта, а также провёл разговор с персоналом и руководством электростанции.

По итогам визита Рафаэль Гросси признал существующую серьёзную угрозу из-за ситуации на Курской АЭС. По его словам, данный атомный объект находится в рабочем состоянии, то есть работает на эксплуатационных температурах, но при этом не имеет специальной защиты от снарядов. Возникает риск, что если конструкция атомной электростанции будет повреждена, за этим последует ядерная катастрофа, сравнимая с той, которая была на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Тем не менее глава МАГАТЭ не поспешил называть сторону, которая виновна в обстрелах Курской АЭС. Следующей точкой его маршрута будет Киев, где он проведёт разговор с Владимиром Зеленским, чтобы выяснить, причастна ли Украина к усугублению ситуации с ядерной безопасностью вокруг атомной электростанции в Курчатове.