Это выгодно как Киеву, который усовершенствует систему безопасности своих истребителей, так и Вашингтону, получившему возможность модернизовать свои технологии на основе данных о применении самолётов против российских средств в зоне боевых действий.

В этом месяце официально стало известно о поступлении американских истребителей F-16 на вооружение Военно-воздушных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о первом использовании американской авиации для противодействия российским ракетам.

Издание Defence Express пишет, что Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки передали Киеву уникальные технологии радиоэлектронной борьбы для истребителей F-16, которых нет даже у союзников в рамках НАТО. Речь идёт о специальном обновлении систем радиоэлектронного противодействия, разработанных подразделением американских военно-воздушных сил 350th Spectrum Warfare Wing, ответственным за развитие и адаптацию использования средств радиоэлектронной борьбы. В случае с Украиной, обновлением занимались специалисты из 68th Electronic Warfare Squadron (входит в состав подразделения)

Отмечается, что данный случай был уникальным, ведь сроки передачи истребителей были сжаты, а Дания и Нидерланды, передавшие самолёты украинской армии, не имели доступ к американским передовым технологиям. Впрочем, Defence Express предполагают, что союзники не имели доступ к американским технологиям попросту потому, что не проявили соответствующей заинтересованности. Так или иначе, европейцы совместно с американцами смогли интегрировать новые технологии в передаваемые Украине истребители.

Как отмечает Defence Express, такая модернизация позволит подавлять некоторые российские системы, повысит безопасность техники и результативность её ударов по зенитно-ракетным комплексам, если в конце концов украинские F-16 будут для этого применятся.

Стоит отметить, что всё это не без выгоды для Пентагона: во время всех боевых вылетов F-16 американские специалисты будут в реальном времени получать от украинских самолётов информацию об использовании технологий радиоэлектронной борьбы в зоне боевых действий, позволяя в дальнейшем выпускать новые обновления, которые применяют Соединённые Штаты Америки в своих истребителях.