Индийские власти выясняют связь мессенджера с преступностью.

Недавно была информация о задержании во Франции основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, которого продолжают удерживать без выдвижения обвинений. Основная претензия французских органов правосудия в том, что мессенджер может использоваться в преступных целях, но со стороны его руководства нет никакого содействия в противодействии этому.

Издание Times of India, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Индии также начали вести собственное расследование в отношении Telegram, чтобы выяснить связь мессенджера с его использованием в преступных целях, в частности в вымогательствах и азартных играх. Примечательно, что в 2023 году индийское правительство направило руководству мессенджера требование о необходимости удаления запрещённых материалов с платформы.

По данным издания, расследование индийских правоохранительных органов было начато на следующий же день после задержания Павла Дурова во Франции.

Команда Telegram настаивает на том, что их мессенджер выполняет все требования индийского законодательства, а компания сотрудничает с правительством и по их запросу публикует ежемесячные отчёты о соблюдении законов Индии. Тем не менее, как пишет Times of India, в Нью-Дели не удовлетворены таким сотрудничеством в полной мере, поскольку официальное представительство Telegram в стране отсутствует.