Последней линией стало вторжение на российские территории.

Издание Financial Times пишет, что своим решением провести наступательную операцию в Курской области украинские власти перешли последнюю «красную линию» для России. Более того, данное решение перешло пределы даже для Соединённых Штатов Америки.

По данным издания, в начале военной фазы российско-украинского конфликта американский президент Джо Байден поставил две задачи - оказывать поддержку Украины и не допустить Третью мировую войну. При этом отмечается, что приоритетным для Белого дома была именно вторая задача, поэтому Вашингтон мог пренебрегать помощью Киеву в некоторых моментах, чтобы существенно не повысить эскалацию конфликта - это становится понятно по затяжным решением насчёт передачи зенитно-ракетных комплексов Patriot и американских истребителей F-16.

По этой причине американские власти на протяжение двух лет пытались предотвратить перенос боевых действий на российские территории, который хотели сделать в Киеве, чтобы окончательно развеять все «красные линии» и заставить союзников максимально вкладываться в поддержку, не оправдываясь опасениями эскалировать конфликт.

Financial Times также указали на интересную закономерность: страны, находящиеся вблизи с Россией, меньше беспокоятся о эскалации конфликта, нежели Центральная или Западная Европа. В пример приводятся страны Балтии и Польша, призывающие наращивать поставки Киеву современного оружия, когда та же Германия в своих решения о поддержке Украины действует осторожнее.