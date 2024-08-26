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Nacvark
Папа Римский выразил обеспокоенность насчёт запрета УПЦ МП на территории Украины
Понтифик считает, что верующие должны сами выбирать церковь, в которой будут молиться.

Недавно Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), таким образом санкционировав деятельность лишь одной православной церкви на украинских территориях - Православной церкви Украины, получившей автокефалию в январе 2019 года. До этого на территории страны также действовала УПЦ МП, на тот момент признаваемая единственной канонической православной церковью Украины.

Папа Римский Франциск прокомментировал недавно принятые украинскими властями законодательные решения, выразив обеспокоенность насчёт ситуации с запретом Украинской православной церкви. Он считает, что данный законопроект может ударить по простым верующим.

Понтифик настаивает на том, что верующим христианам необходимо позволить молиться в той церкви, которую они считают своей. Он обратился к международному сообществу с призывом, чтобы в будущем ни одна христианская церковь не была упразднена прямо или косвенно.

Своё решение украинские власти обосновывают тем, что Украинская православная церковь входила в состав Московского патриархата, а среди её священнослужители якобы, были агенты российских спецслужб, хотя никаких доказательств этого предоставлено не было.

#украина #папа римский #папа франциск
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