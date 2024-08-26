Передаваемые Западом спутниковые снимки и другие данные помогут украинскому командованию прогнозировать действия россиян в регионе.

После прорыва российской государственной границы в Курской области Вооружённым силами Украины, ряд стран Запада заявили, что были не в курсе запланированной операции и не оказывают помощь украинским властям в планировании наступательных действий на российских территориях.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на фоне сложившейся ситуации Соединённые Штаты Америки и Великобритания всё-таки начали оказывать определённую помощь Киеву по Курскому направлению, передавая украинской стороне разведывательные данные и спутниковые снимки, на которых видна ситуация в регионе.

Благодаря этому, по словам источников издания, украинское командование сможет более эффективно отслеживать вход в Курскую область российских подкреплений, чтобы прогнозировать запланированные Россией контрнаступательные действия и другие манёвры.

Ранее The New York Times, обсудив ситуацию с источниками в американском правительстве, писало, что в Пентагоне сомневаются в планах Вооружённых сил Украины надолго занимать российские территории, поскольку украинские военные не спешат рыть траншеи и возводить фортификационные сооружения. С другой стороны, это может говорить о планах Киева попытаться наступать ещё дальше.