Однако американцы также пока не видят достаточного численного преимущества российской армии, чтобы выбить украинских военных с их позиций.

Недавно стало известно, что министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин обсудит с Киевом вопрос удержания украинских позиций в Курской области, чтобы выяснить, какие долгосрочные цели перед собою ставят Вооружённые силы Украины. Американские власти до сих пор полностью не понимают, зачем украинской армии понадобилось прорывать российскую государственную границу.

Издание The New York Times, обсудив данную тему с рядом высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности, пишет, что в Пентагоне не видят признаков о планах Киева надолго оставаться в Курской области. Собеседники отмечают, что украинцы не роют траншеи, не минируют поля и не пытаются возводить фортификационные сооружения, чтобы замедлить российскую бронетехнику на случай штурма.

В то же время один из источников издания акцентирует внимание на том, что, возможно, это говорит о планах украинского командования не оставаться на достигнутом и продолжить наступление, а уже после заниматься обороной захваченных территорий. Насчёт возможностей российской армии выбить украинцев с позиций американские источники тоже сомневаются, подчёркивая, что для этого нужно как минимум 15 - 20 бригад, то есть порядка 50 тысяч военных.

The New York Times заключили, что Вооружённые силы Украины хоть и смогли захватить определённое количество населённых пунктов, о стратегической пользе этого решения говорить рано, ведь Россия не спешит перебрасывать свои войска из зоны боевых действий на Курское направление.