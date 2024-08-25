Однако пока непонятно, приняты ли реальные решения по реагированию на такой шаг со стороны Вашингтона.

На протяжение этого года украинские власти просили Соединённые Штаты Америки разрешить Вооружённым силам Украины применять американское оружие для ударов по российским территориям, в конечном итоге, после долгих отказов, Вашингтон пошёл на этот шаг, но разрешил атаковать лишь приграничные территории России. Тем не менее этого Киеву недостаточно и власти требуют снять все ограничения, связанные с дальнобойностью поставляемого оружия.

Издание The Washingtpon Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Кремле осознают риски такого решения. В частности так считает российский политолог Сергей Марков, ранее занимавший ряд государственных должностей и побывавший доверенным лицом российского президента Владимира Путина в 2012 году, который дал свой комментарии по ситуации в разговоре с изданием.

В Кремле нет сомнений, что такое решение в конечном итоге санкционирует Вашингтон - утверждает Марков. Он акцентирует внимание, что позиция Москвы заключается в том, будто это решение уже было принято американскими властями. При этом он считает, что Вашингтон специально разрезал все «красные линии» на десятки тонких нитей, чтобы пересекать их понемногу, не создавая оснований для прямого конфликта между Соединёнными Штатами Америки и Россией.

Другой источник The Washigton Post также признал, что российские власти очень серьёзно относятся к использованию американского оружия для ударов вглубь России, но пока остаётся неясным, есть ли конкретные решения по реагированию на такое решение.

Ранее издание Politico приводило одну из причин, почему Вашингтон до сих пор не разрешил Киеву наносить удары американским оружием вглубь России - малая эффективность такого решения. Источник издания рассказал о том, что российское командование уже передислоцировало 90% истребителей-бомбардировщиков за пределы радиуса действия дальнобойных ракет ATACMS.