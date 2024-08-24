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Nacvark
Politico рассказали о том, почему США не дают разрешение Украине на удары ATACMS вглубь России
Американские власти не считают это таким необходимым решением, каким его видят в Киеве.

В этом месяце Владимир Зеленский неоднократно призывал Соединённые Штаты Америки снять все ограничения на дальнобойность поставляемого американского оружия, чтобы позволить Вооружённым силам Украины наносить удары по российским аэродромам и, соответственно, вынудить Москву передислоцировать самолёты-носители авиационных бомб подальше от линии боевого соприкосновения.

Издание Politico, ссылаясь на высокопоставленные источники в американском правительстве, рассказало о том, почему Вашингтон не спешит принимать запрашиваемое Киевом решение.

В первую очередь в Пентагоне уверены, что украинская армия обладает всеми необходимыми возможностями для противостоянии России. Удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России американцы не считают эффективными, поскольку у украинских военных ограничено количество данного оружия, а российская авиация итак была выведена из зоны досягаемости американских ракет.

Высокопоставленный чиновник из Белого дома в разговоре Politico утверждает, что 90% самолётов, сбрасывающих авиационные бомбы по украинским позициям, размещены на аэродромах за пределами дальнобойности имеющихся у Киева ракет. Иначе говоря, данное разрешение не позволит существенно сократить количество сбросов бомб.

При этом удары в глубину российских территорий американским оружием значительно усложнят перезагрузку отношений между Соединёнными Штатами Америки и Россией, если Вашингтон инициирует её. Отмечается, что украинские власти могут использовать тему с ограничениями на дальнобойность украинского оружия, чтобы оправдать потенциальные значительные потери позиций запоздалостью принятия решений союзниками относительно дальнобойного оружия.

#россия #украина #сша
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