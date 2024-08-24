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Nacvark
Сальдо сообщил о планах ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области
Отмечается присутствие в регионе большого количества безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолётов.

Владимир Сальдо сообщил в своём Telegram-канале о планах Вооружённых сил Украины осуществить высадку десанта на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области. Он отметил, что получена достоверная информация о большом количестве беспилотных катеров, штурмовых лодок и вертолётов со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана.

Кинбурнская и Тендровская коса находится в Херсонской области, сухопутный проход по которой открывает выход к населённым пунктам Железный порт и Геройское, размещённых в непосредственной близости к правой стороне реки Днепр.

На самих косах крупное расположение российских войск по стратегическим соображениям не фиксируется, а теоретическая высадка украинских войск сделает их целью артиллерийского огня, поэтому задержаться на данном участке территорий надолго без продвижения вглубь не получится.

По словам российского политика, для этой операции Киев выбрал символичную дату - День независимости Украины, а координацией высадки десанта занимается силы специальных операций НАТО. Он подчеркнул, что российские военные готовы встретить украинскую армию и дать ей отпор.

До этого Вооружённые силы Украины уже предпринимали попытки высадиться на косах в Херсонской области, но все они заканчивались неудачно и присутствие украинских военных было непродолжительным.

#россия #украина #всу #херсонская область #сальдо
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