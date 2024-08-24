Норвежские власти также профинансировали производство данных снарядов.

После 24 февраля 2022 года Украина начала получать иностранные артиллерийские установки калибра 155-мм (стандарт НАТО), который на территории страны до этого не производился, поскольку ходовым был советский калибр 152-мм, для имеющихся на вооружении украинской армии систем. Как итог, страна стала напрямую зависеть от поставок артиллерийских снарядов Западом, который изначально не мог эффективно нарастить производство из-за внезапного и неспрогнозированного спроса.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Норвегия предоставила украинскому военно-промышленном комплексу лицензию на производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм, норвежской компании Nammo. Отмечается, что до этого местная компания KNDSNexter+ уже предоставляла Киеву лицензию на производство своих снарядов.

Как подчеркнул украинский министр, в Киеве благодарны за поставки боеприпасов со стороны союзников, но ещё больше приветствуется поддержка локального производства, то есть возможность производить снаряды на украинских территориях, чтобы эффективно осуществлять их логистику, тем самым экономя деньги.

Александр Камышин также добавил, что Норвегия согласилась профинансировать производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм компании Nammo на территории Украины.