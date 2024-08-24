Это происходит впервые со времён Второй мировой войны.

На территории стран Балтии размещён контингент войск НАТО, а также истребители и системы противовоздушной обороны иностранных государств, которые обеспечивают безопасность балтийских стран, учитывая малочисленность и слабую оснащённость литовский, латвийской и эстонской армий.

В декабре 2023 года между правительствами Германии и Литвы было подписано соглашение о размещении бригады Бундесвера на территории балтийской страны, переброска которой будет происходить с 2025 по 2026 год.

На фоне этого Financial Times узнало, что на этой неделе в Литве, недалеко от белорусско-литовской границы, началось строительству военной базы Бундесвера, где будет размещено порядка четырёх тысяч немецких военнослужащих. Акцентируется на том, что это первое строительство немецкой военной базы за рубежом со времён Второй мировой войны.

Ранее немецкие средства массовой информации уже писали, что развёртывание военной базы в Литве обойдётся Берлину порядка 11 миллиардов евро. Средства пойдут на ежегодные эксплуатационные расходы, закупку бронетехники, а также инвестиции в строительство военной инфраструктуры. Ко всему этому следует добавить надбавки, которые немецкое правительство будет выплачивать своим военным за прохождение военной службе за пределами Германии.