По данным издания, в службе государственной безопасности страны подозревают, что это были российские «Орлан-10».

Издание Bild пишет о том, что с 8 августа над промышленной зоной в Германии, где расположена атомная электростанция, терминал сжиженного природного газа и химические заводы, фиксируется пролёт неизвестных беспилотных летательных аппаратов на высокой скорости. Предполагается, что это военные дроны, скорость которых составляет более 100 километров в час.

По данным издания, внутренний отчёт полиции Шлезвиг-Гольштейна фиксирует многочисленные нарушения беспилотной зоны над объектами. На фоне этого, прокуратура Фленсбурга инициировала расследование по подозрению в агентурной деятельности с целью организации саботажа, учитывая ситуацию с пролётом неизвестных беспилотных летательных аппаратов - об этом рассказал Bild федеральный прокурор Бернд Винтерфельд.

Источники изданию также указывают, что в Службе государственной безопасности Германии допускают причастность России к этой ситуации. Немецкая служба национальной безопасности не исключает, что нарушить беспилотную зону над объектами мог российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», который как раз таки летает с вышеуказанной скоростью, а его запуск возможен с территории страны.

Ранее в Германии уже признавали, что до сих пор не могут понять, чьи дроны отслеживают обучение украинских военных на немецких территориях.