В канцелярии премьер-министра считают, что сложившаяся ситуация отдаляет принятие мирного решения.

Неделю назад политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан (однофамилец) призвал международное сообщество проснуться, после прорыва российской государственной границы в Курской области, начав прилагать усилия по поиску мирного решения российско-украинского конфликта за столом переговоров, а не на поле боя.

В этот раз начальник канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в интервью венгерскому изданию Telex фактически осудил украинские действия на российских территориях от лица Будапешта. Он подчеркнул, что венгерские власти считают неправильным расширение зоны боевых действий и атаку на Курскую область в частности.

По словам венгерского чиновника, в Будапеште выступают за прекращение огня и установление мира между сторонами конфликта. Расширение зоны боевых действий затрудняет все попытки мирного урегулирования - добавил он.

Ранее Виктор Орбан по итогу своей «миротворческой миссии» признал, что позиции России и Украины далеки от компромисса. При этом обе страны выступают против введения режима прекращения огня, считая, что это сыграет на руку их противнику. Он прогнозировал ужесточение боёв в ближайшие два - три месяца.