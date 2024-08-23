Он обсудит с ним ситуацию с ядерной безопасностью в регионе.

В этом месяце представитель российской власти сообщали о попытке Вооружённых сил Украины наносить удары по Курской и Запорожской атомной электростанциях, призывая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предпринять соответствующие меры Позже стало известно, что глава агентства Рафаэль Гросси посетит оба атомных объекта, чтобы оценить ситуацию на них.

В интервью Bloomberg генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что после своего визита на Курскую атомную электростанцию планирует посетить Киев и обсудить ситуацию вокруг объекта с Владимиром Зеленским, выяснив, совершала ли украинская армия атаку на российскую электростанцию.

До этого в МАГАТЭ предупреждали стороны российско-украинского конфликта, что необходимо соблюдать все шесть принципов ядерной безопасности, один из которых - недопущения распространения боевых действий на атомные электростанции и повреждение их физической целостности. В агентстве объяснили, что всё это можно перерасти в настоящую катастрофу.

Сам Гросси ранее признавал, что Курская АЭС действительно находится в зоне досягаемости украинской артиллерии. Ситуацию обостряет отсутствие защитного купола у советских электростанций, из-за чего активная зона реактора является достаточно открытой.