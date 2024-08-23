Американские власти хотят понять, планирует ли украинская армия удерживать свои позиции.

Недавно пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки генерал Патрик Райдер заявил о том, что в Пентагоне желают выяснить, какие долгосрочные цели имеют Вооружённые силы Украины в ходе вторжения в Курскую область.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх также дала свой комментарий журналистам по ситуации, подчеркнув, что у Вашингтона по-прежнему сохраняются вопросы по поводу вылазки украинской армии в Курскую область, даже несмотря на предоставленные Киевом разъяснения. Что касается конкретных целей, которых добиваются украинские власти на российских территориях, то тут американский чиновник сослалась на недавнее заявление Владимира Зеленского о планах создать буферную зону между Украиной и Россией.

Тем не менее Сингх признала, что вопросы относительно происходящего в Курской области у Пентагона все равно остаются. Она добавила, что министр обороны страны Ллойд Остин планирует обсудить с Киевом вопрос насчёт того, планируют ли Вооружённые силы Украины удерживать контроль над захваченным участком российских территориях.

Ранее аналитики Defense One призвали Киев учесть уроки истории, иначе наступление в Курской области может закончится крупнейшим провалом со всеми вытекающими последствиями.