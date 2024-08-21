Вашингтон желает узнать, чего конкретно добиваются украинские власти в своей операции.

После вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область американские власти отвергли свою причастность к планированию данной операции, но начали консультации с Киевом, чтобы выяснить, какие конкретные цели у украинских властей относительно российского региона. При этом только недавно Вашингтон получил чёткий ответ, зачем Киев всё это устроил.

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки генерал Патрик Райдер заявил, что сейчас Пентагон продолжает обсуждать с украинскими властями то, над чем именно они сосредоточены в Курской области. Он напомнил, что Владимир Зеленский обозначил создание буферной зоны как основную цель операции на российских территориях.

Американский чиновник подчеркнул креативность и боевую доблесть украинских военных, которые пошли на этот шаг. Тем не менее Патрик Райдер утверждает, что Вашингтон пытается установить, какие долгосрочные цели имеет Украина на данный участок территории.

Что касается возможности применения американских дальнобойных ракет ATACMS, то тут, по словам американского генерала, политика остаётся прежней: удары возможны только для проведения оборонных операций в приграничных территориях и не более.