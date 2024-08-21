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Nacvark
Defense One: Вторжение ВСУ в Курскую область обернётся провалом, если Киев не учтёт уроки истории
Аналитики вспомнили исторические военные успехи, которые иногда приводили к излишней самоуверенности и крупным поражениям.

Издание Defense One опубликовало материал, разобрав вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область, которое после успешного прорыва российской государственной границы переросло в двухнедельные бои. Очевидно, что такого успеха на Западе не ожидали, а в первые дни многие аналитики были настроены скептически и не понимали, зачем Киев тратит материально-техническое оснащение и человеческий ресурс, которые так необходимы на других направлениях.

Тем не менее отставной полковник Армии Соединённых Штатов Америки Джон Джентиле и военный историк Адам Гивенс разобрали три случая, которые имеют схожесть с действиями украинской армии в Курской области, призвав Киев учесть уроки истории, иначе вся их авантюра обернётся крупнейшим провалом и окончательной потерей доверия со стороны Запада.

Война за независимость США:

В 1776 году «борцы за американскую независимость» во главе с Джорджем Вашингтоном потерпели серьёзное поражение в Лонг-Айлендском сражении, потеряв несколько тысяч солдат, когда общая численность боеспособного личного состава не превышала 20 тысяч человек. Очевидно, что любой другой полководец в таком случае принял бы поражение, но Вашингтон пошёл ва-банк, атаковав гарнизоны противника в Принстоне и Трентоне, в конце концов застав британцев врасплох и отрезав британские форпосты от Нью-Йорка (американского штаба британской армии)

Такая победа была крайне неожиданной и, как в случае с решением Киева, позволила взять инициативу (в данном случае - на конкретном направлении) в свои руки и поднять моральный дух военных.

Корейская война:

В 1950 году Армия Организации объединённых наций, которая состояла преимущественно из американских и южнокорейских военных, под командованием генерала Дугласа Макартура провела рискованную морскую высадку в районе города Инчхон. Изначально власти отказывались санкционировать такое решение, называя её самоубийственное - аналитики акцентируют внимание на этом, вспоминая, что изначально действия ВСУ никто до конца не понимал.

Однако именно благодаря этому смелому решению американцы смогли оттеснить северокорейцев, освободить территорию Южной Кореи и начать полномасштабное наступление на север. Операция была успешная до тех пор, пока успех не затуманил разум Макартура, который не воспринимал данные разведки о готовности китайской армии вступить в войну на стороне Северной Кореи. В конечном итоге китайская армия смогла выбить американцев, откинув до Сеула и затянув бои на ещё два года.

Аналитики считают, что из-за такого внезапного успеха украинское командование может оказаться в ситуации, когда не будет здраво воспринимать реальную оперативную обстановку, дальнейшие наступательные операции станут невозможными, а попытки удержать территории - бессмысленными и затратными.

Вторая мировая война - Курская дуга:

В 1943 году Советская армия контролировала выступ на линии фронта вокруг Курска, известный как Курская дуга. Немецкие военные перешли к решительным действиям, начав наступление с целью срезать выступ и нанести «советам» разгромное поражение. В итоге бои затянулись, через месяц немцы окончательно потеряли стратегическую инициативу, которая перешла в руки Советскому союзу, сумевшему контратаковать и откинуть противника на сотни километров назад. Причём изначально ситуация развивалась не в пользу Красной армии.

Джон Джентиле и Адам Гивенс считают, что главный провал немцев состоял в мотивации их солдат: пока «коричневые» бились за имперские амбиции Гитлера, «красные» боролись за выживание и защиту своих земель.

Исходя из этих трёх ситуаций, аналитики Defense One сошлись на том, что Вооружённые силы Украины должны объективно оценивать ситуацию. Когда ситуация зайдёт в тупик, попытки наступления будут безрезультатными, Киев должен принять взвешенное решение и отступить на стратегически выгодные позиции, перейдя к обороне, иначе есть риск закончить крупнейшим провалом, за которым последует серьёзное наступление российской армии и потеря Сумской области.

#россия #украина #всу #курская область
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