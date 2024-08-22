Немецкий канцлер подчеркнул секретность операции, отсутствием обратной связи с Западом, во время её планирования.

Служба внешней разведки России утверждает, что вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область планировалось при поддержке Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Тем не менее, официально страны отрицают свою причастность, а ряд иностранных изданий писали, что украинское командование готовило данную операцию в строжайшей секретности.

Спустя две недели, во время визита в Молдавию, немецкий канцлер Олаф Шольц дал свой комментарий по ситуации, причём в достаточно осторожной форме. Он сразу акцентирует внимание на том, что Берлин, как и другие союзники, не были в курсе запланированной Киевом операции на российских территориях, которая планировалась «очень тайно и без обратной связи»

Глава немецкого правительства считает, что наступление украинской армии на данном направлении очень ограничено в пространстве и времени. При этом он не уверен, что украинским военным удастся надолго остаться на российских территориях.

Шольц также оставил без ответа вопрос, как он относится к применению немецких вооружений на российских территориях. До этого ряд немецких депутатов в Бундестаге сообщали о том, что применение поставленного немцами оружия против России, пусть даже на её территориях, является суверенным решением Киева.

Немецкий канцлер также заверил общественность в том, что Берлин не откажется от дальнейшей военной помощи Киеву. Однако остаётся непонятным, останутся ли цифры помощи прежними.