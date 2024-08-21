Она предполагает действия американских сил на случай скоординированных ядерных вызовов со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в марте этого года американский президент Джо Байден одобрил засекреченную ядерную стратегическую программу, направленную на сдерживание Китая, России и Северной Кореи в случае скоординированных ядерных вызовов со стороны стратегических противников.

В материале отмечается, что документ имеет высшую степень секретности и не имеет электронных копий. Некоторые бумажные копии в ограниченном формате были доведены до сотрудников системы национальной безопасности и руководства министерства обороны страны. При этом официально Белый дом не объявлял об утверждении новой стратегии, хотя, как отмечает The New York Times, определённый намёк на изменения «в тщательно ограниченных, отдельных предложениях» был дан.

Ядерный стратег Массачусетского технологического института Випин Наранг утверждает, что Джо Байден обновил руководство по применению ядерного оружия, учитывая многочисленных стратегических противников, которые обладают ядерным оружием. В документе уделяется вниманием активному наращиванию Китаем своего арсенала ядерного оружия, включая его разнообразие.

The New York Times заключили, что раньше вероятность скоординированных действий со стороны Китая, России и Северной Кореи казалась маловероятной, но сейчас Вашингтон, с учётом новых реалий, в корне пересмотрел свою позицию.