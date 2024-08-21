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Nacvark
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Этому предшествовали заявления азербайджанского посла в Москве.

Недавно азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль-оглы перед своей отставкой подтвердил намерения Азербайджана взять курс на интеграцию в БРИКС, который расширяется с 2024 года. Однако не было понятно, была ли подана Баку официальная заявку на вступление в экономическое сообщество.

Вчера на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X (бывший Twitter) официально стало известно, что азербайджанские власти подали заявление на вступление в БРИКС. Пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде также подтвердил эту информацию в интервью азербайджанскому изданию Report.

Примечательно, что о реальных шагах Азербайджана по интеграции в БРИКС стало известно ещё в начале июля. Тогда на саммите Шанхайской организации сотрудничества была принята Совместная декларация об установлении стратегического партнёрства между Азербайджаном и Китаем. Один из пунктов документа сообщал о намерениях азербайджанской стороны стать полноправным участником экономического сообщества. В то же время Пекин поприветствовал принятое Баку решение.

Вполне вероятно, что уже в ближайшее запланированное расширение Азербайджан может вступить в межправительственную организацию, в которой состоит уже 9 государств-членов.

#брикс #азербайджан
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