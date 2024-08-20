Американский политик считает, что цифру долга ($35 трлн) можно оперативно снизить, но как - он не объяснил. Непонятно, было это очередное популистское высказывание или реальное обещание.

Государственный долг Соединённых Штатов Америки за всю историю страны всегда был высоким пропорционально её ВВП. Обращаясь к статистике показателей государственного долга за разные промежутки времени, можно прийти к выводу, что обычно, когда во главе государства находилась Демократическая партия, количество заимствований росло вместе с количеством социальных программ, а Республиканская партия пыталась снизить государственный долг. По крайней мере, так продолжалось до 2000-х годов, пока ситуация с государственным долгом не взяла стабильный курс на рост вне зависимости от правящей партии.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время своего выступления в штате Пенсильвания заявил, что намерен в случае победы на президентских выборах выплатить часть государственного долга.

Американский политик подчеркнул, что сейчас страна должна целых 35 триллионов долларов, то есть более 130% от ВВП, но это число можно оперативно уменьшить. Каким именно образом он планирует это сделать - Трамп не объяснил.

В июле Министерство финансов Соединённых Штатов Америки зафиксировало историческую отметку государственного долга на уровне 35 триллионов долларов. Ситуация вызывает опасения, поскольку такими темпами к 2034 году Вашингтон наберёт заимствований на 50 триллионов долларов. При этом стоит учесть, что вместе с государственным долгом в стране растёт ВВП, поэтому даже такой обильный рост пропорционально росту ВВП улучшит ситуацию (госдолг будет на уровне 120% от ВВП)