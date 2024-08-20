Он считает, что если провести демаркацию, можно официально принять фактические границы за действующие, пусть даже и временно.

В НАТО неоднократно объясняли, что вступление Украины в североатлантический альянс невозможно без завершения российско-украинского конфликта, сохранения действующего правительства и курса на евроатлантическую интеграцию. Украинские власти признали, что в условиях боевых действий Киев действительно не вправе претендовать на членство. При этом страны-участники НАТО не готовы предоставить Украине даже гарантии вступления при выполнении определённых условий.

Президент Чехии Петр Павел (бывший председатель военного комитета НАТО) не исключает, что Украина может стать членом НАТО даже без выхода на государственные границы 1991 года, которые желает достигнуть Киев. По его мнению, страна вполне может вступить в североатлантический альянс даже в ситуации, когда часть её территорий будет контролироваться Россией.

Чешский президент отметил, что восстановление контроля над всеми территориями в соответствии с международно признанными границами не является условием вступления. Он допустил, что может быть проведена демаркация, в ходе которой будет установлена временная административная граница, позволяющая принять Украину в НАТО. При этом членство будет распространяться только на тех территориях, которые реально находятся под контролем Киева.

Проще говоря, речь идёт о вступлении страны в североатлантический альянс после завершения российско-украинского конфликта на российских условиях, то есть с территориальными уступками. В случае, если украинские власти в будущем смогут восстановить свои международно признанные государственные границы, например дипломатическим путём, они заменят временную границу.