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Nacvark
Азербайджан имеет намерения интегрироваться к БРИКС
Об этом рассказал азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль-оглы.
На фоне озвученных планов российского президента Владимира Путина посетить Азербайджан 18 - 19 августа, азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль-оглы, отвечая на вопрос подачи Баку заявки на членство в БРИКС, подтвердил заинтересованность страны в присоединении к экономическому сообществу БРИКС.


По словам азербайджанского дипломата, его страна действительно изъявила желание, обсудила этот вопрос с российскими коллегами и сейчас вопрос находится в работе. Примечательно, что посол также сообщил о завершении его дипломатической миссии в Москве, которая длилась 18 лет.

Пока непонятно, планирует ли азербайджанский президент Ильхам Алиев обсуждать на встрече с российским коллегой интеграцию его страны в БРИКС. Основной темой их обсуждений станут армяно-азербайджанские отношения.

Стоит отметить, что с 1 января 2024 года к основному составу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) присоединились Иран, Эфиопия и Объединённые Арабские Эмираты. Известно, что на членство в экономическом сообществе претендует ряд стран. В этом году председательстве в союзе перешло России, следующий саммит БРИКС запланирован в Казани с 22 - 24 октября.

#брикс #азербайджан
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