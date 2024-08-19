Белорусский президент сообщал о размещении на границе с Украиной трети от всей численности армии.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому телеканалу «Россия 1» заявил, что Украина проводит агрессивную политику, поэтому, в ответ на действия Киева, он принял решение нарастить контингент войск на украино-белорусской границе. Однако после этого украинские власти начали перебрасывать новые подразделения, доведя своё присутствие на границе с Белоруссией до 120 тысяч человек личного состава. По этой причине Минск, по словам белорусского президента, свёл к границе треть армии.

Представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии украинским средствам массовой информации опроверг заявления Лукашенко, подчеркнув, что украинские пограничники не видят увеличения присутствия белорусских войск на белорусско-украинской границе.

По словам украинского офицера, слова Александра Лукашенко не соответствуют действительности и нагнетают обстановку на границе.

Примечательно, что буквально месяц назад белорусский президент Александр Лукашенко сообщал об урегулировании всех проблем с Украиной что касается вопроса границы. Однако, учитывая последние заявления белорусских властей, сейчас ситуация вновь накаляется.