За это Трамп уже успел назвать её коммунисткой.

Недавно кандидат в американские президенты от Демократической партии Камала Харрис представила свою экономическую программу в рамках предвыборной гонки. Она также подчеркнула, что за время пандемии в Соединённых Штатах Америки выросли цены на продукты, но даже когда цепочки поставок удалось восстановить, ситуация не стабилизировалась.

По этой причине, американский политик в случае её избрания президентом, планирует ввести полноценный государственный контроль за ценами в американских магазинах, то есть речь идёт о вмешательстве в рыночную экономику. Предполагается, что в рамках этого будут введены штрафные санкции для «оппортунистских компаний», которые воспользовались кризисом и нарушают правила. В то же время она планирует поддерживать малый бизнес, который играет по правилам.

В целом экономическая программа Харрис имеет достаточно леволиберальное направление и предполагает активное введение социальных выплат, льгот и осуществление социальной программы так, чтобы обеспечить американские семьи всеми базовыми потребностями. Очевидно, что для американского избирателя такой популизм покажется положительным, но в состоянии ли штаты позволить себе такую «роскошь» - непонятно.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии, недавно заявивший о своём праве на личные нападки в адрес Камалы Харрис, назвал её «товарищ Харрис» и «истинной коммунисткой»