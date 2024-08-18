Накануне в России сообщали о намерениях ВСУ создать угрозу для работоспособности Запорожской и Курской АЭС.

Недавно стало известно, что генеральный исполнительный директор «Росатом» Алексей Лихачёв в разговоре с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси предложил ему осуществить визит на Курскую и Запорожскую атомные электростанции, чтобы самостоятельно оценить ухудшающуюся ситуацию.

В МАГАТЭ подтвердили намерения Гросси посетить российские территории. Объясняется, что этому последовала близость зоны боевых действий к важной и действующей атомной электростанции (речь про Курскую АЭС - ред.). На обеих атомных электростанциях также действуют наблюдатели от МАГАТЭ.

Ряд российских чиновников обвиняли Киев в попытках создать угрозу для дальнейшей работоспособности Курской и Запорожской атомным электростанциям, что нарушает принципы ядерной безопасности установленные МАГАТЭ. На важности этих принципов неоднократно настаивал Рафаэль Гросси, подчёркивая, что боевые действия вокруг ядерных объектов и физические повреждения целостности электростанций могут привести к неминуемой катастрофе, последствия от которой ликвидировать будет достаточно проблематично.