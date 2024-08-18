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Nacvark
NYT: Иран откладывает ответ Израилю из-за переговоров о прекращении огня в Газе
В конце июля израильские спецслужбы ликвидировали функционера палестинской организации, но обещанного Тегераном ответа нет до сих пор.

В конце июля Израиль ликвидировал главу политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию, который пребывал в Тегеране для посещения инаугурации новоизбранного иранского президента Масуда Пезешкина, после чего Иран пообещал предпринять ответные действия по отношению к Тель-Авиву. Предполагалось, что речь идёт о массированном обстреле израильских территорий, из-за чего Соединённые Штаты Америки были вынуждены нарастить своё военное присутствие на Ближнем Востоке.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Иран повременил с планами нанести ответный удар по израильским территориям, чтобы не мешать попыткам мирного урегулирования палестино-израильского конфликта при посредничестве Соединённых Штатов Америки, Египта и Катара.

Таким образом пока что в Тегеране откладывают ответ Израилю, дожидаясь результатов мирных конференций. Одна из таких недавно прошла в Дохе, следующая запланирована в Каире, чтобы установить режим прекращения огня в секторе Газа в обмен на израильских пленных.

Стоит напомнить, что оказывающие посредничество в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта страны охарактеризовали переговоры как положительные. Однако в ХАМАС считают, что Вашингтон специально пытается создать «ложноположительный образ» переговоров, чтобы оттянуть время реальное завершение боевых действий в палестинском анклаве.

#израиль #иран #хамас
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