В Египте назвали их положительными.

Соединённые Штаты Америки, Египет и Катар, принимающие участие в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта, опубликовали совместное заявление, в котором сообщили об обсуждении в Дохе плана по введению режима прекращения огня в секторе Газа в обмен на израильских пленных. План был изложен израильской и палестинской стороне.

Как отметили в канцелярии египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, стороны палестино-израильского конфликта получили предложение, которое смогло сократить разногласия между ними, образовавшиеся во время прошлых переговоров. При этом сами переговоры в Дохе канцелярия описала как «конструктивные, прошедшие в позитивной атмосфере».

Однако, по данным издания Reuters, взявшего комментарий у высокопоставленного представителя ХАМАС Сами Абу Зухри, на самом деле Соединённые Штаты Америки пытались создать в Дохе «ложноположительную атмосферу» переговоров, продолжая затягивать время и не стремясь к завершению палестино-израильского конфликта.

Предполагается, что следующая мирная конференция будет организована в Каире, чтобы попробовать зафиксировать соглашение в соответствии с условиями, изложенными в рамках переговоров в Дохе.