В альянсе по-разному реагируют на присутствие украинских войск в России.

Издание Bloomberg пишет о том, что наступление Вооружённых сил Украины в Курской области может привести к расколу в НАТО по украинскому вопросу. Об этом рассказали изданию несколько западных чиновников на условиях анонимности.

В первую очередь собеседники издания подчёркивают, что в первую очередь на Западе до сих пор не могут понять конкретной цели Вооружённых сил Украины в Курской области. Если речь об улучшении позиций перед переговорами, то, по их мнению, для этого выбрано не то время. Другие западные политики озадачены вопросом, сможет ли Киев обеспечить контроль над занятыми участками территорий в Курской области, когда личного состава едва хватает на покрытие потребностей вдоль линии боевого соприкосновения. Учитывается и риск того, что рассредоточение сил вне зоны боевых действий может привести к успешным наступательным действиям российской армии.

Одним из тех, кто категорично высказался о действиях украинских войск на российских территориях, стал министр обороны Италии Гвидо Кроссето. Он считает, что принятое Киевом повышает эскалацию российско-украинского конфликта и отдаляет стороны от прекращения огня. В то же время премьер-министр страны Джорджа Мелони позже попыталась смягчить его высказывания, подчеркнув, что Рим продолжит поддержку Украины.

В Восточной Европе шаг украинских властей оценили более положительно. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что риски имеются, но Варшава не против происходящего на территории России. В Германии же отказались обсуждать публично действия украинской армии, но пообещали «интенсивный диалог» с Киевом по поводу применения немецкой техники на российских территориях.

Очевидно, что такая ситуация порождает среди стран-участников НАТО дополнительные вопросы, особенно когда речь идёт об эскалации из-за применения поставляемого ими оружия в боях на российских территориях.