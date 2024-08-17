Утверждается, что никто из личного состава не пострадал.

Вчера Министерство обороны России отчиталось об уничтожении авиационной техники Военно-воздушных сил Украины на аэродроме в Днепропетровской области. По их предварительным данным, ударом ракеты «Искандер-М» был уничтожен украинский самолёт-бомбардировщик Су-24.

Воздушное командование «Восток» подтвердило информацию о серии ударов по Днепру тремя ракетами «Искандер-М», за которыми последовали удары баллистическим оружием. Однако не было уточнений, какая именно авиационная техника была поражена Россией.

Позже бывший спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, отстранённый от этой должности после прихода Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, также подтвердил ракетный обстрел аэродрома. По его словам, в результате атаки россияне уничтожили истребитель Миг-29 (ориентировочная стоимость - 20 миллионов долларов), при этом потери среди личного состава отсутствуют.

В июле российские силы обстреляли аэродром «Миргород», уничтожив и повредив несколько единиц истребителей МиГ-27. Журналисты Forbes назвали этот обстрел одним из самых дорогих для Украины, которая не может допускать такие потери в текущих условиях.