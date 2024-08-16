Российские власти сообщали о выходе из переговоров по обмену пленными, но сейчас, по всей видимости, ситуация изменится.

На протяжение 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил о намерениях Киева провести обмен военнопленными в формате «всех на всех», но такой до сих пор не состоялся. Вполне вероятно, что в Москве посчитали невыгодным проводить такие масштабные обмены, которые могут оказаться неравноценными.

С момента вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область украинские власти сообщают о многократном пополнении обменного фонда, но в Москве подтвердить это не могут. На фоне этого, спустя десять дней после прорыва украинскими военными российской государственной границы, глава украинской разведки сообщает о старте переговоров с Россией по обмену военнопленными.

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Буданов подчеркнул, что в следующих обменах пленными Киев ставит приоритетом тяжелобольных, раненых и женщин. Внимание будет уделено также тем, кто находится в плену с 2014 года или попал туда во время боёв за Мариуполь (осада «Азовсталь») в 2022 году. Он отметил, что украинские власти не забывают и о крымских татарах, хотя про их «уровень приоритетности» в обмене речи не было.

Примечательно, что после появления информации о вторжении украинской армии в Курскую область, российские власти вышли из всех переговоров с Украиной, в том числе по обмену пленными. Однако уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что сейчас Москва сама проявила инициативу в вопросе обмена пленными, учитывая сложившуюся ситуацию.