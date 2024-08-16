Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Пентагоне не видят провала в том, что не знали о планах Киева вторгнуться в Курскую область
Вашингтон настаивает на том, что якобы не был в курсе запланированной операции на российских территориях.

Ещё в начале попыток Вооружённых сил Украины прорвать российскую государственную границу в Курской области, ряд иностранных изданий писали, что эта авантюра не была согласована с Вашингтоном. Позже американские власти подтвердили, что были не в курсе, а недавно приехавший в составе делегации Сената конгрессмен Линдси Грэм (признан в России экстремистом) поблагодарил украинское руководство за сокрытие этой операции от американцев.

В связи с этим журналисты задали очевидный вопрос пресс-секретарю Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрине Сингх, является ли наступление украинских войск в Курской области промахом американской разведки, которая не предусмотрела таких действий со стороны Киева и не предупредила Вашингтон.

реклама

По словам американского чиновника, ситуацию в Пентагоне не считают провалом в работе разведчиков. Более того, американское оборонное ведомство не считает, что Киев держал информацию о своих действиях втайне от Вашингтона, поскольку не доверял своему основному союзнику.

Ранее в Белом доме сообщили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву для ведения боевых действий в Курской области, но принимать участие в планировании операций на российских территориях Вашингтон не собирается.

#украина #сша #пентагон #курская область
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
9
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
2
Культовая игра Red Dead Redemption готовится к дебюту на ПК
3
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
3
В сети появились фото с десятками автомобилей Tesla Model 3, размещенных на заросшем поле
+
Генерал Алаудинов: ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области
21
Российские операторы связи столкнулись с ростом трафика из-за проблем с доступом к YouTube
3
Танки Т-72Б3М с резиновыми антидроновыми кожухами показали на "Армии-2024"
+
Опубликовано видео, как лазерная установка «Росатома» разрезала высотный кран в Кургане
2
Новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store теперь доступна по всему миру
1
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
8
Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
4
Xiaomi Smart Band 9 вышел на всем глобальный рынок
1
Hardware Unboxed разочаровались в Ryzen 9 9950X - новинка оказалась не лучше Ryzen 9 7950X
11
Что такие «грязные» Bitcoin, и чего стоит опасаться при покупке криптовалюты
2
Теплопакет AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут поднять в обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A
5
Раскрыты полные характеристики смартфона Samsung Galaxy A06
+
УАЗ 3962 "Буханка" признана опасной для дорог общего пользования и может быть запрещена
8

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
5
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
6
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
15
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
26
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
21
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
5
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
10
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
42
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
10
О будущем Xbox - американские поклонники Microsoft обсудили перспективы любимого бренда
2

Сейчас обсуждают

swr5
09:09
Никому уже не советую брать моник с 60 Гц даже для обычной работы. Посидев за монитором в 120 Гц смотреть на экран 60 Гц очень грустно, кажется, что все лагает и дергается.
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Garthar
09:07
Только в ваших фантазиях. Конфиги по прежнему все пилятся в файликах, диски нормально без рукоблудия новые смонтировать тот еще квест, причем делать это можно аж в 3х местах, а gnome-mount хоть и може...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
vpoluektov
09:04
А еще не лишней была бы поддержка HDR...
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
swr5
09:01
Довольно много пользователей на Западе активно переходят на Линукс, т.к. он бесплатен (а там с пиратством сложнее чем у нас, за шальную винду могут и посадить). Есть удачные примеры фотографов, видеои...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
swr5
08:52
Линукс всегда молод, энергичен, подтянут и строен по-сравнению со все более и более дряхлеющей виндой.
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
avkSI
08:51
Как это... "нейтрально" со стороны Швейцарии! У кого-то ещё остались сомнения насчёт этого статуса данной страны?
Швейцария предварительным решением заблокировала активы России ещё на $1,5 млрд
Чумадан
08:47
Ачиридной анало говнет. Таких установок было много но в последнее время их не тестируют так как нем смысла использовать такую древнюю технологию
В России создали первый в мире тяжелый дрон «Мотылёк» с асинхронными двигателями
Артём Николаев
08:22
Главная ошибка - слушать рекламистов.
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
VermeeY
08:21
Открой глаза клоун, или иди нах отсюда.
В ночь с 15 на 16 августа российские ВКС провели комбинированные удары по тылам украинских войск
Егор Надоров
08:19
Через мобильник в Эпик Геймс зайди и с планетой-ВПН'ом(я им пользуюсь) забирай оттуда что захочешь, в чём проблема?
На этой неделе Epic Games Store раздает бесплатно две игры, которые обычно стоят почти $80
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем