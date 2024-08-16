Вашингтон настаивает на том, что якобы не был в курсе запланированной операции на российских территориях.

Ещё в начале попыток Вооружённых сил Украины прорвать российскую государственную границу в Курской области, ряд иностранных изданий писали, что эта авантюра не была согласована с Вашингтоном. Позже американские власти подтвердили, что были не в курсе, а недавно приехавший в составе делегации Сената конгрессмен Линдси Грэм (признан в России экстремистом) поблагодарил украинское руководство за сокрытие этой операции от американцев.

В связи с этим журналисты задали очевидный вопрос пресс-секретарю Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрине Сингх, является ли наступление украинских войск в Курской области промахом американской разведки, которая не предусмотрела таких действий со стороны Киева и не предупредила Вашингтон.

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По словам американского чиновника, ситуацию в Пентагоне не считают провалом в работе разведчиков. Более того, американское оборонное ведомство не считает, что Киев держал информацию о своих действиях втайне от Вашингтона, поскольку не доверял своему основному союзнику.

Ранее в Белом доме сообщили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву для ведения боевых действий в Курской области, но принимать участие в планировании операций на российских территориях Вашингтон не собирается.