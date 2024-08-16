Общая сумма замороженных в стране российских активов составляет $8,2 млрд.

Известно, что после 24 февраля 2022 года страны Запада заморозили российских активов на общую сумму свыше 300 миллиардов долларов. Речь идёт как об активах предпринимателей, так и Центрального банка, в частности речь про золотовалютный резерв.

Государственный секретариат экономики Швейцарии пришёл к решению по предварительному блокированию российских активов на 1,3 миллиарда швейцарских франков (1,5 миллиарда долларов), тем самым увеличив общую стоимость замороженных в стране российских активов до 7,1 миллиарда франков (8,2 миллиарда долларов)

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Помимо этого ведомство арестовало некоторые объекты недвижимости, в том числе автомобили, а также активы физических и юридических лиц (компаний), которые принадлежат лицами, против которых были установлены санкции.

Стоит напомнить, что Швейцария отказалась принимать участие в генерации доходов из замороженных российских активов, чтобы направлять полученные средства Украине, как это делают другие страны Европейского союза в рамках долгосрочных обязательств по оказанию Киеву экономической и военной помощи. Тогда объяснялось это рамками швейцарского законодательства, не допускающего такой исход.