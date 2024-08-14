Они отработают управление ракетными ударами из имеющихся на вооружении белорусской армии реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Министерство обороны Белоруссии в своём Telegram-канале объявило о направлении подразделений ракетных войск и артиллерии на полигон, расположенный в России, для отработки боевого применения. Речь идёт о проведении учений в виде контрольного занятия по управлению ракетными ударами, из имеющихся на вооружении Минска реактивных систем залпового огня.

Несколько дней назад в Россию были направлены белорусские военные из войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил для проведения совместных с российскими военными занятий с боевой стрельбой. Речь шла об учебно-боевых задач, предполагающих привлечение зенитно-ракетных, радиотехнических войск и истребителей. Суммарно в этих учениях примут участие около четырёх тысяч военных.

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Ранее белорусский президент Александр Лукашенко отдал приказ, за которым последовала переброска группировок войск и ракетных систем «Искандер» ближе к белорусско-украинской границе.

Все вышеперечисленные решения были приняты после того, как в Минске сообщили о нарушении белорусского воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами украинского происхождения, которые были сбиты на территории Белоруссии.