Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил об уничтожении ударных беспилотников над территорией страны.

Некоторое время назад президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении белорусской противовоздушной обороной ударных беспилотных летательных аппаратов, летевших из Украины. На фоне этого, Минск принял решение перевести в повышенную готовность военно-воздушные силы и противовоздушную оборону.

Лукашенко заявил, что довёл Киеву информацию о готовности ответить на любые провокации. Белорусский президент подчеркнул, что намерен лично разобраться в «неспокойной ситуации» на границе с Украиной и дал приказ министру обороны Виктору Хренину усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

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Позже Хренин уведомил о получении воинскими частями задач на совершение маршей в назначенных направлениях. Помимо этого ближе к белорусско-украинской границе были передислоцированы реактивные системы залпового огня «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер».

Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что Минск следит за обстановкой и готов реагировать на любые изменения. В министерстве иностранных дел страны также поставили под вопрос целесообразности существования украинского дипломатического представительства в Минске, если оно не сможет влиять на предотвращение таких провокаций.