Некоторое время назад президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении белорусской противовоздушной обороной ударных беспилотных летательных аппаратов, летевших из Украины. На фоне этого, Минск принял решение перевести в повышенную готовность военно-воздушные силы и противовоздушную оборону.
Лукашенко заявил, что довёл Киеву информацию о готовности ответить на любые провокации. Белорусский президент подчеркнул, что намерен лично разобраться в «неспокойной ситуации» на границе с Украиной и дал приказ министру обороны Виктору Хренину усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.
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Позже Хренин уведомил о получении воинскими частями задач на совершение маршей в назначенных направлениях. Помимо этого ближе к белорусско-украинской границе были передислоцированы реактивные системы залпового огня «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер».
Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что Минск следит за обстановкой и готов реагировать на любые изменения. В министерстве иностранных дел страны также поставили под вопрос целесообразности существования украинского дипломатического представительства в Минске, если оно не сможет влиять на предотвращение таких провокаций.