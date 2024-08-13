В дипломатических отношениях между странами возник серьёзный кризис, который может лишить Тбилиси шанса на евроинтеграцию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно сообщал о готовности Тбилиси к перезагрузке дипломатических отношений с Соединёнными Штатами Америки. На фоне этого американская делегация посетила Грузины, проведя встречу с рядом грузинских политиков, в том числе и самим Кобахидзе. Однако по итогам их встречи в Вашингтоне заявили, что Тбилиси не готовы улучшать отношений со штатами, в частности из-за принципиального решения по принятому закону об иностранных агентах.

Глава грузинского правительства рассказал, о какой перезагрузке в дипломатических отношениях между Тбилиси и Вашингтоном он говорил. По его словам, речь идёт о «справедливом, правильном и здоровом подходе», причём он уверяет, что грузинские власти уже сделали шаги в этом направлении.

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Ираклий Кобахидзе настаивает на том, что теперь ответные шаги в Тбилиси ждут от Соединённых Штатах Америки. Впрочем, американские делегаты ясно дали понять, что текущих сигналов им недостаточно и они требуют чего-то большего, например отмену закона об иностранных агентах.

На фоне кризиса в отношениях между Тбилиси и Вашингтоном грузинские власти лишились значительной доли западного финансирования, которое выделялось Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом в качестве военной и экономической помощи.