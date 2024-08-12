Американские власти выразили своё разочарование на фоне этих итогов.

Вчера была новость о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о готовности перезагрузить грузино-американские дипломатические отношения, чтобы наладить двухстороннюю связь между странами. Однако американская делегация, посетившая Грузию 9 августа для встречи с грузинским президентом Саломе Зурабишвили и самим премьер-министром Кобахидзе, считают, что это не так.

По словам сенатора от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин, посетившей Грузию 9 августа в составе делегации, премьер-министр не выдвинул никаких реальных предложений относительно его планов по улучшению отношений с Соединёнными Штатами Америки. Американским представителям удалось лишь обсудить ряд тревожных вопросов, но это не предвещает перезагрузку дипломатических отношений.

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В то же время американский сенатор вспомнила то, как Тбилиси обвиняли Вашингтон в попытке организовать государственный переворот на территории страны.

Джинн Шахин также напомнила, что на протяжение продолжительного времени Соединённые Штаты Америки поддерживали демократию в Грузии, стимулировали грузинскую экономику и оказывали помощь в реализации желания грузинского народа стать частью Европейского союза. Однако, по её мнению, Ираклий Кобахидзе не заинтересован в продолжении таких отношений в дальнейшем.

Стоит напомнить, что принятый закон об иностранных агентах привёл к отмене всех программ экономической и военной помощи Грузии, осуществляемых Европейским союзом и Соединёнными Штатами Америки.