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Nacvark
Экс-премьер Бангладеш считает США причастными к госперевороту в стране
Вашингтон хотел получить доступ к бангладешскому острову, чтобы построить там военные базы, но получил отказ.

Недавно в Бангладеш прошли массовые протесты, в ходе которых премьер-министр страны Шейх Хасина, под давлением родственников и военных, подала в отставку и улетела в Индию. После этого Генеральный штаб бангладешской армии организовал формирование временного правительства среди представителей оппозиции, а все уголовные дела, связанные беспорядками, были закрыты.

Издание Economic Times, получив письмо экс-премьера страны, пишет, что она считает Соединённые Штаты Америки причастными к её отставке. По мнению политика, она вынуждена была подать в отставку из-за организованных штатами массовых беспорядков, поскольку во время своего правления отказалась передать Вашингтону бангладешский остров Святого Мартина для строительства военных баз.

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Примечательно, что ранее издание Fisrtpost писало о намерениях Соединённых Штатов Америки арендовать у Бангладеш данный остров для строительства двух военных баз - военно-воздушной и военно-морской. И, по всей видимости, её отказ от предложения заморских коллег не удовлетворил их интересы.

В письме Шейх Хасина подчеркнула, что могла бы остаться премьер-министром, если бы отказалась от суверенитета острова и позволила бы американцам с помощью него контролировать Бенгальский залив.

#сша #бангладеш
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