За последние месяцы отношения между странами были испорчены, хотя грузинский премьер утверждает, что это происходило на протяжение последних 3 - 4 лет.

После принятия в Грузии законопроекта об иностранных агентах, Соединённые Штаты Америки и Европейский союз свернули многомиллионные программы экономической и военной помощи для Тбилиси, сообщили о рисках стран потерять возможность вступления в европейское сообщество, а в Вашингтоне и вовсе предупредили о санкциях в отношении лиц, причастных к принятию недемократического закона.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что Тбилиси готовы к перезагрузке дипломатических отношений с Соединёнными Штатами Америки, чтобы усилить двусторонние связи и способствовать большему развитию и безопасности в регионе. С подобными заявлениями глава грузинского правительства уже выступал ранее, но реакции от Запада не последовало.

реклама

Кобахидзе также раньше уже говорил, что перелом в грузино-американских отношений наступит, если штаты пойдёт навстречу Тбилиси. Таким образом, по его мнению, можно перезагрузить дипломатические отношения между странами, испорченные за последние три - четыре года. Впрочем, если говорить о реальных обстоятельствах в грузино-американских отношениях, то испорчены они были именно во время правления Ираклия Кобахидзе, до этого Грузия пользовалась преимуществам ныне отменённых программ сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом.