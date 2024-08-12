Украинские власти продолжают настаивать на полном снятии всех ограничений с американского оружия.

До лета 2024 года Вооружённые силы Украины не имели права применять американское оружие для ударов по российским территориям, в том числе для ответных мер. После того, как российской армии удалось совершить прорыв украинской границы в Харьковской области, американские власти всё же согласились разрешить украинским военным бить по приграничным российским территориям. Однако в Киеве настаивают на том, чтобы американские ракеты ATACMS можно было применять по военным целям в глубине российских территорий, тем самым можно существенно ограничить полёты российской авиации и самолётов-носителей авиационных бомб.

Издание The Washington Post уже писало о том, что несмотря на отказ Вашингтона санкционировать такие удары, украинские власти продолжили просить об этом, но уже на фоне наступления в Курской области. В командовании убеждены, что таким образом можно развить успех наступления.

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В этот раз Владимир Зеленский уже официально подтвердил информацию, повторив просьбу к Соединённым Штатам Америки разрешить нанесение ударов американским оружием вглубь России. По его словам, российская армия не имеет таких географических ограничений, а установленные Западом лимиты ограничивают защитные действия страны.

Для убедительности своих просьб Зеленский пообещал Западу, что если Вашингтон снимет все лимиты с украинской дальнобойности, то росийско-украинский конфликт приблизится к «справедливому решению».

Стоит напомнить, что в Белом доме не исключали снятие всех ограничений, однако на тот момент американский президент Джо Байден придерживался такой позиции. Впрочем, как показывает опыт, в конце концов Вашингтон всё-таки соглашается на то, что раньше для него было недопустимым.