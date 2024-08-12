Российские власти сообщают, что объект стал целью обстрела ВСУ. Украинские власти утверждают, что лишь наблюдали за тем, как на территории электростанции образовался пожар.

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывал стороны российско-украинского конфликта соблюдать пять принципов ядерной безопасности, которые предусматривают в том числе отказ от обстрелов атомных объектов. Тем не менее инциденты с применением оружия по территории Запорожской атомной электростанции неоднократно происходили.

Вчера ночью появилась информация от местной администрации об обстреле территории ЗАЭС и повреждении на объекте охладительных систем электростанции. Некоторые российские военные корреспонденты утверждают, что удар был нанесён беспилотный летательным аппаратом украинского происхождения. В то же время Владимир Зеленский отмечает, что Вооружённые силы Украины лишь наблюдали с территорий Никополя, как на атомной электростанции что-то возгорается.

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В МАГАТЭ отреагировали на инцидент, подтвердив, что эксперты международной организации стали свидетелями сильного тёмного дыма, выходившего из северной зоны атомной электростанции. Всё это после многочисленных взрывов, прозвучавших незадолго до этого. Тогда российские власти уведомили МАГАТЭ, что одна из градирен на площадке была поражена.

Международная организация подчеркнула, что никаких жалоб о влиянии инцидента на ядерную безопасность не поступало. Все шесть энергоблоков электростанции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет, а радиационный фон в Энергодаре не повысился.