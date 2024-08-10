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Nacvark
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $125 млн
В него вошло оружие для восполнения запасов.

Вчера Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил о выделении Соединёнными Штатами Америки нового пакета военной помощи для Украины, общая стоимость которого составит 125 миллионов долларов. Примечательно, что в этом году пакеты военной помощи преимущественно небольшие по сравнению с прошлыми годами.

Американский чиновник назвал список вооружений, готовящихся к поставке Вооружённым силам Украины:

  • артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм;
  • ракеты для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS;
  • переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger;
  • противотанковое оружие (TOW, AT-4, FGM-148 Javelin);
  • многофункциональные радиолокационные станции, способные выявлять и противодействовать артиллерии;
  • оборудованные автомобили HMMWV;
  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;
  • патроны для стрелкового оружия, подрывное оборудование, запчасти, вспомогательное оборудование и прочее.

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Владимир Зеленский уже выразил благодарность за предоставленный пакет военной помощи, подчеркнув важность дальнейшей поддержки Вашингтона и лидерства страны «в деле защиты украинской свободы и европейской стабильности»

Стоит отметить, что пакет военной помощи является регулярным, то есть оружие в таком объёме, в соответствии с запросами украинского военного командования, поступает ежемесячно в рамках утверждённого финансирования.

#украина #сша
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