В него вошло оружие для восполнения запасов.

Вчера Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил о выделении Соединёнными Штатами Америки нового пакета военной помощи для Украины, общая стоимость которого составит 125 миллионов долларов. Примечательно, что в этом году пакеты военной помощи преимущественно небольшие по сравнению с прошлыми годами.

Американский чиновник назвал список вооружений, готовящихся к поставке Вооружённым силам Украины:

артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм;

ракеты для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS;

переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger;

противотанковое оружие (TOW, AT-4, FGM-148 Javelin);

многофункциональные радиолокационные станции, способные выявлять и противодействовать артиллерии;

оборудованные автомобили HMMWV;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

патроны для стрелкового оружия, подрывное оборудование, запчасти, вспомогательное оборудование и прочее.

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Владимир Зеленский уже выразил благодарность за предоставленный пакет военной помощи, подчеркнув важность дальнейшей поддержки Вашингтона и лидерства страны «в деле защиты украинской свободы и европейской стабильности»

Стоит отметить, что пакет военной помощи является регулярным, то есть оружие в таком объёме, в соответствии с запросами украинского военного командования, поступает ежемесячно в рамках утверждённого финансирования.