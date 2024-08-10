Об этом говорят заявления ряда западных чиновников.

Накануне прорыва Вооружёнными силами Украины российской государственной границы в Курской области ряд иностранных изданий начали писать о том, что Соединённые Штаты Америке не в курсе запланированной Киевом операции, а украинские власти не спешили давать объяснения своим союзникам. Однако после всё-таки контакты были продолжены, западные страны дали разрешение на использование своего оружия во время операций под Курском.

Издание Politico, ссылаясь на заявление ряда западных чиновников, пришло к выводу, что украинские союзники дали «зелёный свет» Киеву на наступления в Курской области. В частности со словами поддержки высказались в немецком парламенте, объяснив, что закреплённое на международном уровне право на самооборону предусматривает возможность ответных атак на территориях противника. В Государственном департаменте Соединённых Штатах Америки также высказались со словами поддержки, подчеркнув, что политика Вашингтона предусматривает ответ на атаки, поступающие со стороны российской границы.

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Тем не менее остаётся непонятным, какие долгосрочные цели имеет украинская армия в Курской области и смогут ли вообще военные удержать оккупированные территории, особенно если учесть необходимость восполнения потерь и постоянное пополнение резервов. Очевидно, что Киев не будет ставить свои действия в Суджанском районе выше интересов по обороне собственных территорий, исходя из чего не исключён вывод войск в случае проблем с удержанием захваченных населённых пунктов во избежание серьёзных прорывов в Донецкой и Луганской областях.