Американские власти не против использования их оружия на российских территориях.

После попытки Вооружённых сил Украины прорвать российскую государственную границу в Курской области, ряд иностранных средства массовой информации начали писать, что действия не были согласованы с Соединёнными Штатами Америки. После этого в Вашингтоне дали понять, что Киев взял инициативу на себя в этом вопросе, хотя американские власти не против использования их оружия на российских территориях.

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатах Америки Сабрина Сингх, комментируя события в Курской области, заявила, что это не противоречит проводимой Вашингтоном политике. Она назвала украинскую атаку действиями, направленными на защиту от нападений из этого региона, то есть попыткой создать буферную зону на российской земле.

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Американский чиновник подчеркнула, что ситуация, по мнению Соединённых Штатов Америки, не приведёт к эскалации российско-украинского конфликта, а Киев делает всё необходимое для достижения успеха на поле боя. Что касается применения американского оружия в Курской области, то тут штаты также не имеют претензий, считая это защитой страны от межграничных атак.

Ранее в Бундестаге высказались по поводу применения немецких вооружений на российских территорий, сообщив, что не видят для этого каких-либо юридических или политических препятствий, поскольку оружие было передано Киеву и теперь украинские военные сами решают, как им распоряжаться.